В WhatsApp всё-таки появится реклама

Представители компании подтвердили, что в мессенджере всё же появится рекламный баннер.

WhatsApp добавит рекламу. Об этом сообщил генеральный директор компании Крис Дэниэлс Outlook India, передаёт Android Police.

Рекламный баннер разместится в разделе "Статус". Компания отметила, что добавила рекламу в целях увеличения заработка для развития площадки. Дата её появления не сообщается. Функционально "статусы" похожи на "сториз" в "Инстаграме". В них можно загружать файлы, которые исчезнут через 24 часа после размещения.

Предыдущее руководство мессенджера было категорически против размещения рекламы. С ней команда тратит много сил на сбор личных данных и отвлекает пользователя от его дел. Основатели WhatsApp покинули компанию из-за разногласий с Facebook насчёт размещения рекламы.

— Помните, когда речь идёт о рекламе, пользователь — это продукт, — говорило предыдущее руководство мессенджера. С 2014 года площадка принадлежит Facebook.