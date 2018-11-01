Почему мы переплачиваем за смартфон?

Закономерное увеличение цен и инфляция или погоня за хайпом и фейковыми инновациями?

Согласно свежей статистике, средний чек купленного в России смартфона к концу года вырос на 20%. Стоимость обычного телефона приблизилась к 16 тысячам рублей, размеру средней зарплаты бюджетника где-нибудь в провинции. Почему при неустойчивости национальной валюты и раздолью в сегменте недорогих девайсов россияне покупают дорогие смартфоны? Разбираемся в вопросе вместе с представителями популярных ретейлеров.

Погоня за технологиями

Пресс-службы ретейлеров, к которым мы обратились, практически в голос заявили, что россияне ищут необычайно функциональный смартфон. Чтобы и на звонки отвечать, и в Интернет зайти, и качественными снимками похвастаться. Причём качество технологий в смартфоне за 16 тысяч рублей далеко не эталонное. Например, в первой десятке авторитетного рейтинга камер DxOMark нет ни одного девайса дешевле 25–30 тысяч рублей. Но для потребителя это совершенно не важно, главное, что функция условной двойной камеры или размытия фона фотографии в смартфоне есть.

Под видом новейших технологий производители часто впаривают возможности, которыми пользователь дай бог воспользуется два-три раза. Скажем, часто ли вы снимаете на смартфон видео в суперзамедленном режиме? Или ставите аппарат на индукционную Qi-станцию? А все эти вау-фичи заряжены в ценник аппарата.

Увеличение цен

Пожалуй, самая банальная и простая причина увеличения среднего чека заключается в росте цен на продукты и технику. Речь идёт не только о состоянии национальной валюты, инфляции или последствиях санкций. Например, даже на Западе заметили, что бренды смартфонов в этом году, мягко говоря, перегибают палку.

Сложно былло представить ещё пару лет назад, что за обычный смартфон будут просить 1500–2000 долларов. Ну это же не Vertu с отделкой из кожи и драгметаллов, в самом-то деле? Реальность рынка 2018 года такова, что ни один приличный флагман А-бренда не будет стоить меньше 800–1000 долларов. Моду на увеличение цен в сегменте премиальных смартфонов диктует Apple, которая поднимает ценник на топовый iPhone XS Max до 1500 долларов. Согласно подсчёту финансистов, средняя стоимость проданного в 2018 году айфона колеблется в районе 800 долларов, что будет неизбежно тянуть за собой ценники на смартфоны других производителей.

Кэшбеки и кредиты

В "М.Видео-Эльдорадо" уточнили, что причиной увеличения среднего ценника стала и доступность кредитов на девайсы. Речь идёт о дяденьках и тётеньках в костюмах, которые наверняка подбегут к вам в любом магазине электроники с "крайне выгодным" предложением. К сожалению, ни личный опыт, ни даже пошлые мемы о проданной ради смартфона почке не учат потребителя. В итоге для закрытия долга иногда приходится брать второй кредит. Сумма таких кредитов за первую половину года только в России составила 68,3 млрд рублей.

Свою роль играет и демпинг, с которым на рынок прорываются преимущественно китайские производители смартфонов. Неспешно в число потребительских привычек входит мониторинг акций с кэшбеком, когда часть выплаченной за смартфон суммы возвращается в виде бонусов или реальных денег. Увы, часто покупатели не обращают внимание, что за скидку в 5–10% им предлагают сим-карты операторов или ненужные опции вроде страхования телефона или защитного стекла за несколько тысяч рублей.

Попытки самовыражения

Ещё одна причина роста цен, и на скамье обвиняемых снова Apple. Представитель сети магазинов re:Store, специализирующихся на купертиновской технике, заявил, что большая часть их аудитории сменила гаджет на новый в этом году, так как в прошлом пропустила обновление. Сильный удар по самолюбию фанатов Apple: компания уже второй год презентует аппарат с вырезом, ходить с обычным девайсом (iPhone 7, iPhone 8) уже несолидно.

Увы, очень многие переходят на актуальные смартфоны не столько с целью получить новый пользовательский опыт, сколько из-за желания самоутвердиться на фоне владельцев устаревших устройств. Как сказал один коллега, если в вашем окружении меняется отношение людей из-за определённого бренда телефона или одежды, то из этой тусовки надо валить, причём быстро. Это уже поняли в США, где смартфоны стали менять не раз в год, а с периодичностью раз в 2,5–3 сезона, пока он не отработает свою стоимость.

Есть наглая ложь, а есть статистика

На увеличение стоимости смартфонов ощутимо влияют продажи в средней и наиболее высокой ценовых категориях. По данным группы "М.Видео-Эльдорадо", спрос сместился в сторону дорогого сегмента, но и потребители телефонов до 20 тысяч никуда не исчезли. Так, за десять месяцев года сегменты 10–20 тысяч рублей и более 40 тысяч рублей показали рост на 36% в штучном выражении. При этом рынок в натуральном выражении вырос всего на 3%.

Очевидно, что огромная часть российских потребителей как покупала недорогие, немодные, но простые и качественные устройства, так и будет брать бюджетники. Соответственно, ни акции, ни кредитные предложения, ни даже очереди перед магазинами электроники на Тверской на их выбор не повлияют.