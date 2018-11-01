Автомобили Tesla научатся парковаться в 2019 году

Электрокары получат функцию, с помощью которой система проанализирует пространство и найдёт свободное место на парковке.

Автомобили Tesla самостоятельно найдут свободное место на парковке с помощью автопилота. Об этом сообщил генеральный директор компании Илон Маск в "Твиттере".

Функция будет называться AutoPark. Каким способом система будет анализировать пространство, не сообщается. Маск дополняет, что с ней электромобиль найдёт парковочное место без помощи водителя.

Недавно компания начала тестировать новую возможность автопилота Navigate. С её помощью система может рекомендовать водителю полосу движения и регулировать скорость в зависимости от пробок.

В октябре сообщалось, что электрокары Tesla получат новый автопилот примерно через полгода. С новым процессором система будет работать быстрее — на 500% или даже на 2000%.