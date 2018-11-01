Виталик Бутерин объявил о создании Ethereum 2.0

Новая сеть будет гораздо быстрее предшественницы. Также она потребует меньше энергии для создания блока и майнинга.

Виталик Бутерин анонсировал выход Ethereum 2.0 на конференции Devcon. Новая сеть будет значительно лучше предшественницы. Об этом сообщает Kryptomoney.

Система Ethereum 2.0 будет называться Serenity. Она будет быстрее, безопаснее и потребует меньше энергии для создания блока и майнинга. Новая версия сети Бутерина позволит проводить тысячи транзакций в секунду.

Технология Serenity также позволит участникам сети перейти от распределяющего алгоритма Proof-of-Work к Proof-of-Stake. Она даст право участникам блокчейна создавать блоки с помощью замораживания монет, а не решения определённых задач.

Также программист рассказал, чем займётся его команда кроме Serenity. Она также будет решать проблемы транзакционного сбора и управления в сети блокчейн.