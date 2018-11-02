Как не потерять деньги и имущество в погоне за лайком? Пять простых рекомендаций

Посты и фотографии из соцсетей привлекают не только лайки, но и злоумышленников, которые могут использовать всю эту информацию против вас.

Большая часть наших соотечественников (55%) считают, что их данные в соцсетях используются в определённых целях. Ещё 18% опрошенных твёрдо уверены, что выложенные ими селфи и посты из отпусков, мягко говоря, не в безопасности. Итого мы имеем 73% параноиков?

Лайф выяснил, каких правил цифровой гигиены надо придерживаться в 2018 году, чтобы не накликать беды.

Выкладывать меньше личных фото

По фотографиям из профиля о человеке можно узнать очень много — в каком районе города живёт, где работает, чем увлекается и даже ответить на любимый вопрос Юрия Дудя об уровне доходов. Нужно подумать, что могут увидеть потенциальные злоумышленники за той или иной фотографией, например автомобиля. Породистого немца, радующего хозяина, или номер гаражного кооператива, попавший в кадр? По которому машину можно выследить и тихой ночью увести.

Закрыть страницу от посторонних лиц

В зависимости от ситуации и круга общения следует настроить уровень приватности страницы. Например, так, чтобы фотографии и личная информация отображались только избранным друзьям, а случайному пользователю показывалась лишь лента новостей. Если вы не блогер или медийная личность, нет никакой необходимости светить своим профилем в Интернете. Поэтому закрываем свою страницу от индексации поисковиков, проставив галочки в соответствующих настройках. К счастью, во всех соцсетях (а не только во "ВКонтакте") есть возможность полностью закрыть свой профиль.

Фильтровать комментарии

Мало кто знает, что в соцсетях можно найти почти все посты и ветки, где тот или иной пользователь принимал участие в полемике. Помните ли вы, о чём писали, например, 1 ноября 2015 года? А соцсети отлично помнят и заботливо хранят всю информацию. Для интереса потрудитесь найти свои комментарии за последние пару лет, например во "ВКонтакте". Может быть, где-нибудь вы рассказали о своей личности слишком много или допустили некорректные высказывания в чью-то сторону?

Уважать privacy других людей

Аккуратнее выкладывайте фото близких, друзей и посторонних людей. Это касается семейных фотографий, селфи на концертах, снимков с корпоративов. Потрудитесь спросить разрешения у другого человека, прежде чем заливать снимок с ним в Интернет. Например, известно, что "Фейсбук" умеет отмечать на фото незнакомых людей, которые совершенно случайно попали на камеру вашего смартфона. Соцсеть и злоумышленники могут использовать эти данные как для накручивания релевантной рекламы, так и для шантажа.

Настроить двухфакторную аутентификацию

Чтобы усложнить задачу взлома страницы, нужно во всех соцсетях настроить двухфакторную аутентификацию или подтверждение входа. При каждом визите в соцсеть система попросит ввести код, который пришлёт по SMS. Если вы не являетесь публичной или привлекательной для хакеров личностью, а также настроили подтверждение входа, взломать вашу страницу станет практически невозможно.