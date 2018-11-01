Обойти блокировку iPhone можно с помощью FaceTime

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Обойти блокировку iPhone можно с помощью FaceTime

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Скриншот видео: youtube.com/ videosdebarraquito

Посторонний пользователь всего лишь позвонил с чужого айфона, а затем ему открылся список контактов.

Пользователю iOS 12.1 удалось с помощью функции видеосвязи FaceTime открыть список контактов на iPhone без ввода пароля.

Для этого энтузиаст с помощью Siri позвонил одному пользователю через заблокированный смартфон. Когда связь установилась, юзер с помощью опции групповых звонков в одно нажатие получил доступ к адресной книге на iPhone. Таким образом злоумышленники, имея на руках чужой смартфон, могут узнать имя и номер любого контакта в телефоне.

Отметим, что ранее этот же пользователь получил доступ к адресной книге на айфоне с помощью Siri. Судя по всему, инженеры Apple увидели его ролик в Интернете и закрыли лазейку. Напомним, что iOS 12.1 с новыми эмодзи и функцией групповых звонков появилась на этой неделе.

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