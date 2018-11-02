Блокчейн стал популярнее криптовалюты

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Блокчейн стал популярнее криптовалюты

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Фото: © Pixabay

Пользователей больше не интересуют криптовалюты — технология блокчейн гораздо интереснее.

Согласно данным Google Trends, технология блокчейн стала популярнее, чем криптовалюты, — это следует из анализа поисковых запросов, передаёт The Next Web.

<p>Скриншот © L!FE</p>

Эксперты заметили, что в конце октября количество поисковых запросов, касающихся блокчейна, стало больше, чем запросов относительно криптовалюты. Судя по данным Google Trends, запрос "блокчейн" имеет 44 балла популярности из возможных 100, "криптовалюты" — 41 балл. Специалисты объясняют это постепенным снижением интереса широкой аудитории Сети к цифровой валюте.

Несмотря на спад интереса к криптовалютам, пользователи всё ещё интересуются биткоином. Одноимённый запрос популярнее "блокчейна" и "криптовалюты" в три-четыре раза. Для анализа были взяты глобальные данные Google Trends.

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