Часть элеткросамокатов Lime отозвали из-за возгорания батарей

Компания сообщила, что обнаружила заводской брак в аккумуляторах. Из-за него батареи начинают тлеть и даже загораться.

Производитель электросамокатов Lime отозвал партию из-за тления и возгорания аккумуляторов. Об этом сообщает The Washington Post.

Проблема наблюдается в 0,01% экземпляров от общего числа выпущенных электросамокатов. Компания отменила отгрузку около двух тысяч единиц в целях безопасности. Причиной возгорания стал заводской брак в батареях от Segway Ninebot.

Отмечается, что компания контролирует самокаты даже после продажи с помощью специального программного обеспечения. Если оно показывает неисправность, компания деактивирует устройство.

Lime — американский стартап, продающий электросамокаты в Лос-Анджелесе, Сан-Диего и Тахо-Сити. Компания открылась в 2017 году, к концу 2018-го она продала миллионы электросамокатов.