Капитализация Apple упала ниже триллиона долларов

Инвесторов не устраивает, что продажи iPhone, главного продукта Apple, практически не увеличились.

Капитализация Apple упала ниже 1 триллиона долларов, передаёт CNBC.

По состоянию на 1:00 по московскому времени стоимость одной акции снизилась до 206 долларов. Вскоре после этого компания опубликовала итоги четвёртого финансового квартала. Аналитики заметили, что инвесторам не понравилось, что продажи iPhone в штуках выросли незначительно. Тем не менее выручка Apple составила 62,9 млрд долларов, что почти на 20% выше, чем год назад.

Напомним, что в августе Apple стала первой американской компанией, чья капитализация превысила 1 трлн долларов. По мнению аналитиков JP Morgan, через год капитализация купертинвоцев увеличится ещё на 20%.