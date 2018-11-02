Apple засекретит количество проданных iPhone, iPad и MacBook

Компания увеличила доход, серьёзно подняв цены на смартфоны, планшеты и ноутбуки.

Компания Apple больше не будет раскрывать количество проданной техники. Это связано с тем, что продажи iPhone практически не увеличились, передаёт The Verge.

Согласно отчёту за квартал, выручка Apple составила 62,9 млрд долларов (рост 20%), прибыль — 14,1 млрд долларов. Выручка от сервисов составила 10 млрд долларов, она выросла на 27%. Тем не менее продажи iPhone увеличились всего на 0,45% по сравнению с прошлым годом, за квартал вендор поставил ретейлерам 46,9 млн штук смартфонов. Продажи iPad и MacBook в штуках снизились на 6% и 1,6% (до 9,7 млн и 5,3 млн) соответственно.

Также Apple заявила, что больше не будет публиковать данные о продажах устройств по причине того, что эти цифры не имеют значения. По словам финансового директора Apple Люка Маестри, показатели "не отражают силу бизнеса".

Итоги финансового квартала говорят о том, что Apple стала зарабатывать больше с каждого проданного устройства. Ранее об этом сообщили аналитики, которые заметили, что средняя стоимость одного проданного iPhone приблизилась к 800 долларам.