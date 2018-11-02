Мировые продажи смартфонов упали

Причина в том, что современный потребитель уже имеет смартфон, который не собирается обновлять ближайшие несколько лет.

Продажи смартфонов за третий квартал года упали на 3%. Об этом сообщается в исследовании Counterpoint, передаёт GizmoChina.

За квартал мировые производители смартфонов поставили на рынок 386 млн единиц девайсов, этот показатель снизился на 3%. Лидерами глобального рынка стала Samsung, которая отгрузила 72,3 млн смартфонов, что на 13% меньше, чем в прошлом году. Вторую и третью позиции заняли Huawei и Apple с 52 млн и 46,9 млн девайсов — показатели Huawei выросли на 33%, поставки Apple не изменились по сравнению с прошлым годом.

Самый большой рост показала компания HMD, владеющая лицензией на продажу смартфонов Nokia. Вендор отгрузил 4,8 млн девайсов, что на 77% больше, чем в 2017 году. Лидеры рынка, Samsung, Huawei и Apple, имеют доли 19%, 13% и 12% соответственно.

По мнению директора Counterpoint Тома Канга, снижение продаж связано с перенасыщением рынка смартфонов и увеличением жизненного цикла девайса. Это демонстрирует статистика из США, где местный потребитель стал менять смартфон примерно раз в три года.