Microsoft намерена утопить все свои серверы в море

Подводные дата-центры решают проблему перегрева оборудования — компаниям не придётся тратиться на вентиляторы и кондиционеры.

Глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что компания намерена отправить как можно больше серверов на дно водоёмов. По его словам, данный способ дешевле, быстрее и энергоэффективнее, передаёт Ars Technica.

Выступая на конференции Future Decoded в Лондоне, Наделла сообщил, что компания намерена развернуть новые серверы в специальных подводных дата-центрах. Босс Microsoft заметил, что такой способ решает проблему охлаждения, имеет более низкую себестоимость и скорость развёртывания. По его подсчётам, на оснащение подводного дата-центра уходит около 90 дней.

Наделла заявил, что 50% населения Земли живёт в пределах 200 км от крупных водоёмов. По этой причине доступ к информации в облаке, размещённой в серверах под водой, будет быстрее, чем в дата-центрах, расположенных за сотни или тысячи километров. Также Microsoft намерена использовать энергию приливов и отливов для электроснабжения серверов.

Напомним, что этим летом компания уже отправила 864 сервера под воду. Microsoft оснастила подводный дата-центр близ побережья Шотландии в качестве эксперимента.