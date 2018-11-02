Пользователи Android Pie жалуются на автономность

Пользователи ОС Android Pie массово жалуются на проблемы новой операционки. По их словам, после обновления время работы смартфона от одной зарядки снизилось, передаёт Venture Beat.
Владельцы девайсов на Android Pie, в частности, обратили внимание на повышенный расход аккумулятора в фоне. Согласно постам в соцсетях, батарея смартфонов может сесть на 10–20% за час пока аппарат находится в режиме ожидания. Юзеры негодуют: новые функции настройки яркости и расхода аккумулятора, управляемые нейросетями, очевидно, не работают. Компания Google уже в курсе проблемы и пообещала решить её обновлением системы.
Напомним, что новейшая операционка Android Pie из-за особенности дистрибуции пока не пользуется популярностью. ОС установили около 0,1% владельцев Android-смартфонов, этот показатель меньше технической погрешности.
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