Тим Кук назвал Россию слабым для Apple рынком

Судя по всему, продажи iPhone в России, Бразилии и других регионах оказались крайне низкими.

Глава Apple Тим Кук заявил, что компания считает рынки России, Индии, Бразилии и Турции слабыми. Американского предпринимателя разочаровывают продажи в этих регионах, передаёт Reuters.

В разговоре с прессой Кук заявил, что Apple замечает микроэкономические слабые места на рынках России, Индии, Бразилии и Турции. Например, продажи техники Apple в Индии Кук прямо назвал довольно удручающими.

— Очевидно, мы рассчитывали на больший рост, — заметил СЕО компании.

Также Кук сообщил, что за первый финансовый квартал (приходящийся на период новогодних распродаж) Apple рассчитывает на 89–93 млрд выручки по всему миру.

Напомним, что, согласно отчёту за финансовый квартал, выручка Apple составила 62,9 млрд долларов (рост 20%), прибыль — 14,1 млрд долларов. Несмотря на коммерческий успех, продажи iPhone, основного продукта Apple, практически не выросли за год (0,45%).