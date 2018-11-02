В Instagram Stories появилась музыка из Shazam

После того как вы нашли аудиозапись, нажмите на клавишу "Поделиться" и выберите Instagram, тогда вы сможете опубликовать находку в Stories.

Найденной музыкой в Shazam теперь можно поделиться в сервисе Instagram Stories. Об этом сообщает The Verge.

После того как вы нашли аудиозапись, нажмите на клавишу "Поделиться" и выберите Instagram Stories, тогда вы сможете опубликовать находку у себя в профиле. Вместе с ней будет прикреплена кнопка More on Shazam. Нажав на неё, зритель перейдёт в приложение для поиска песен.

По словам представителей Shazam такая возможность доступна с 1 ноября. Ранее в "Инстаграме" усовершенствовали видеочат. Теперь в групповых звонках можно пригласить до шести собеседников.