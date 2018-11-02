Имена и телефоны клиентов "Акадо" оказались в открытом доступе

Компьютерный эксперт Владислав Здольников обвинил крупного интернет-провайдера в наплевательском отношении к персональным данным пользователей.

Эксперт и блогер Владислав Здольников обнаружил серьёзную утечку персональных данных клиентов провайдера "Акадо-телеком". Информация о пользователях, включая их фамилии и телефоны, хранилась в открытом доступе, рассказал Владислав в своём блоге.

С помощью знаний устройства сетей и сервиса Whois Владислав обнаружил в открытой для доступа базе RIPE личные данные клиентов "Акадо-телеком". В частности, он нашёл ФИО, дату подключения и телефонные номера клиентов. Среди них были как физические лица, так и крупные организации, банки, объекты инфраструктуры города и прочее. В частности, изучив данные о жителях элитных посёлков Подмосковья, он нашёл телефонный номер режиссёра Никиты Михалкова.

По словам Здольникова, он обратился с находкой в компанию, где спустя сутки ему ответили, что будут решать проблему. Примерно через неделю специалисту сообщили, что "дыра" исправлена, однако ему снова удалось зайти в Сеть и получить доступ к личным данным клиентов. "Я перестал понимать, почему я должен уговаривать большую компанию с огромной ответственностью заставлять устранить такую страшную дыру", — заявил эксперт в своём блоге.

Специалист заметил, что под угрозой не только личные данные тысяч клиентов "Акадо-телеком", но и безопасность города, так как к провайдеру подключено много ведомственных объектов. В заключение Владислав заявил, что подобное отношение к приватности было возможно много лет назад, но в 2018 году, когда бездействие компании напрямую нарушает закон, оно совершенно недопустимо.

Компания пока что не отреагировала на инцидент публично. Пресс-служба "Акадо-телеком" на момент подготовки материала была недоступна для комментариев.