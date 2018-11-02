Названы самые красивые приложения в Google Play

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Названы самые красивые приложения в Google Play

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Фото: © Google

Google выбрала четыре приложения, которые лучше всего воплощают её концепцию Material Design.

Google в официальном блоге назвала четырёх победителей номинации Material Design Awards 2018 среди мобильных приложений из Google Play Market.

Компания оценивала приложения по четырём критериям: выразительность, инновации, пользовательский опыт и адаптация. Лидерами стали KptnCook, Lyft, Simple Habit Meditation и Anchor соответственно.

Первое приложение представляет собой набор рецептов, второе является сервисом для автостопа, третье предоставляет инструкции для медитации и четвёртое является приложением для подкастов.

Google ежегодно оценивает дизайн приложений в Play Market и выбирает лучшие. Так компания повышает конкуренцию среди разработчиков.

Material Design — концепция, придуманная Google. В ней также выполнены сервисы компании, включая поисковик и видеохостинговый сервис YouTube.

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