Названы самые красивые приложения в Google Play

Google в официальном блоге назвала четырёх победителей номинации Material Design Awards 2018 среди мобильных приложений из Google Play Market.
Компания оценивала приложения по четырём критериям: выразительность, инновации, пользовательский опыт и адаптация. Лидерами стали KptnCook, Lyft, Simple Habit Meditation и Anchor соответственно.
Первое приложение представляет собой набор рецептов, второе является сервисом для автостопа, третье предоставляет инструкции для медитации и четвёртое является приложением для подкастов.
Google ежегодно оценивает дизайн приложений в Play Market и выбирает лучшие. Так компания повышает конкуренцию среди разработчиков.
Material Design — концепция, придуманная Google. В ней также выполнены сервисы компании, включая поисковик и видеохостинговый сервис YouTube.
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