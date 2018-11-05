Возвращение "раскладушек" и смерть "лопат". Какими будут смартфоны в 2019 году?

Samsung и Huawei готовят смартфоны с гибкими экранами. Значит ли это, что в 2019 году быть модным без "раскладушки" не получится?

Больше 10 лет прошло с тех пор, как Стив Джобс достал из своего кармана iPhone, маленький прямоугольник с сенсорным экраном. Сегодня аналогичное устройство лежит в кармане у каждого. Удивительно, но с тех пор на рынке смартфонов не произошло ни одного глобального изменения в плане форм-фактора — все смартфоны в 2018 году похожи на первый iPhone. Разве что диагональ дисплея увеличилась, толщина устройств уменьшилась да количество камер неустанно растёт. Но, похоже, жизненный цикл этого форм-фактора подходит к концу — грядёт революция в виде переосмысления "раскладушек" со сгибающимися пополам экранами. Во всяком случае, об этом в последнее время очень часто говорят. И даже первые вестники новой эпохи начали появляться.

Кто первый?

В четверг, 31 октября, малоизвестная компания Rouyu Technology, занимающаяся исследованиями в области гибких дисплеев, анонсировала смартфон FlexPai. Это бандура с 7,8-дюймовым дисплеем, которая складывается почти пополам и превращается в бандуру поменьше. Производитель уверяет, что экран и шарнир выдерживают до 200 000 открытий и закрытий, чего должно хватить на несколько лет. Также у смартфона есть двойная камера на 16 и 20 Мп, 6 или 8 Гб оперативной памяти и 128, 256 или 512 — внутренней. Процессор — Snapdragon 800-й серии.

Вроде бы всё хорошо, но есть несколько но. Во-первых, FlexPai очень тяжёлый: он весит 320 граммов, что в полтора раза больше, чем iPhone XS Max и Galaxy Note 9. И это меньшая из бед, поскольку, во-вторых, смартфон складывается пополам не до конца. На сгибе корпуса образуется большая выпуклость, которая мешает смартфону лечь в карман даже очень широких джинсов. В-третьих, у FlexPai очень сырой софт. На видео с презентации видно, что смартфон с задержкой меняет ориентацию картинки с портретной на альбомную, да и количество случайных срабатываний заставляет сердце сжиматься от боли. В-четвёртых, новинка стоит космических денег — от 1290 до 1864 долларов.

Если такое "будущее" готовят и мейджоры рынка, можно с уверенностью говорить, что началась гонка на дно.

Кто следующий?

Однозначный ответ на этот вопрос мы, скорее всего, получим уже на следующей неделе. Samsung, судя по всему, всё же разродится анонсом, которым она мурыжит всех с начала 2013 года. Напомним, именно на CES 2013 корейцы показали фантастическую рекламу несуществующей "раскладушки" нашей мечты, которая сводит женщин с ума.

С тех пор, конечно, много воды утекло, информации про смартфон будущего заметно прибавилось. Как официальной, так и не очень. Например, пресса пока только предполагает, что новинка получит название Galaxy F. До этого пришлось отмести варианты Galaxy Winner, Wing и X.

Также инсайдеры утверждают , что девайс получит 7- или 7,3-дюймовый дисплей, который складывается пополам внутрь. По их данным, в сложенном виде смартфон напоминает бумажник. В таком состоянии видна только маленькая полоска экрана для уведомлений и, возможно, управления камерой. Что известно наверняка, так это то, что экран нового поколения называется Infinity-V. Такую торговую марку южнокорейская компания зарегистрировала 30 октября. Также "раскрывающуюся" букву V вендор обыграл в тизере конференции для разработчиков, которая пройдёт 7–8 ноября. Именно там, согласно словам главы мобильного подразделения Samsung Electronics Дон-Джина Коха, компания и явит миру революционный гаджет.

The crossroads between the present and the future – Samsung Developer Conference is where you’ll meet the knowledge needed to stay on tech’s cutting edge. #SDC18

Learn more: https://t.co/t66edOWIUi pic.twitter.com/bDZHuZVWee — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 18 октября 2018 г.

Кто ещё делает "раскладушки"?

Huawei тоже готовит аналогичное устройство. Но в случае с их "раскладушкой" информации заметно меньше. Достоверно и звестно , что смартфон получит поддержку 5G, а гибкие OLED-панели в нём будут стоять от китайского производителя Beijing Oriental Electronics. В сентябре топ-менеджер Huawei Кен Ху заявил, что выпуск складного смартфона запланирован на середину 2019 года.

Другой южнокорейский гигант рынка — LG — тоже занят производством устройства нового поколения. Инсайдер с безупречной репутацией Эван Бласс недавно заявил , что LG покажет "раскладушку" уже на CES, в январе 2019 года. Официально компания пока слух не подтвердила, но и не опровергла. В комментарии СМИ представитель компании двусмысленно заявил , что на CES может случиться что угодно. Увы, информации про гаджет практически нет. Есть только несколько концепт-артов из патентных заявок. На них изображён достаточно компактный смартфон, помещающийся в нагрудном кармане рубашки.

Как ни странно, и Microsoft не планирует пропускать эту "гонку". В Сети уже несколько лет циркулируют слухи про Surface Phone и Andromeda. Про последний известно только то, что это проект, включающий как аппаратные наработки, так и программные. Точного описания ни того ни другого, само собой, нет. Зато есть инсайды про невероятную железную начинку вроде неанонсированного процессора Snapdragon 1000, который на 40% мощнее действующего флагмана Snapdragon 845. По части софта тоже появляются спекуляции. Говорят , новая ОС называется Windows Core, а главной её особенностью является универсальность. Дескать, должна получиться Windows, которая одинаково работает и выглядит на смартфонах, планшетах, ноутбуках и компьютерах.

Игнорируют ли тренд Xiaomi и Oppo? Разумеется, нет. Прототипами и анонсами они пока не засыпают, но известно, что обе компании приступили к закупке гибких дисплеев. Аналитики утверждают, что китайцы начнут продавать свои новинки в следующем году. Кроме слухов есть демонстрация наработок от Xiaomi и концепт- изображения из патентов Oppo.

Lenovo также готовится к войне за место под солнцем в новом мире. Ещё в 2016 году компания показала прототип смартфона-браслета CPlus. И уже тогда концепт выглядел куда привлекательнее, чем новинка от Rouyu Technology сегодня. Спустя несколько месяцев вендор показал прототип уже полноценной раскладушки. Он, как и FlexPei, закрывается экраном наружу. Уже в этом году на Tech World Conference был замечен очередной прототип смартфона-браслета. Несмотря на большие успехи в создании работающих и даже симпатичных концептов, Lenovo почему-то сильно осторожничает и не делает громких заявлений о скором релизе "раскладушки".

И ещё один китайский производитель — ZTE — готовится покорять молодую нишу. В прошлом году вендор уже выпускал "раскладушку" Axon M, но в ней обошлось без гибкого дисплея. Зато в этом году на IFA телеком-гигант представил новый прототип. Более странный и бесполезный, чем Axon. Называется он Nubia Alpha и представляет собой гибрид смарт-часов, браслета и смартфона. Экран здесь хоть и гибкий, но очень узкий и, как следствие, обладает ограниченным набором функций. Про запуск массового производства ничего не слышно. И хорошо.

Что может помешать грядущему господству "раскладушек"?

Многие журналисты и аналитики уверены, что смартфоны с гнущимися экранами — неминуемый этап эволюции современного форм-фактора. Причин так полагать, как вы могли убедиться, предостаточно. Однако не стоит полностью игнорировать и другие тенденции на рынке. Например, в нише китайских брендов уже оформилась мода на слайдеры. Неделю назад в этом форм-факторе Xiaomi выпустила Mi Mix 3. Аналогичный девайс — Magic 2 — на днях показала Honor. А буквально вчера слайдер Z5 Pro анонсировала Lenovo.

Понятно, что это веяние — доработка текущего форм-фактора, навязанная желанием аудитории видеть абсолютно безрамочные экраны. Но, если производство слайдеров подхватят и другие производители, господству "раскладушек 2.0" определённо придётся задержаться.

Мне придётся купить "раскладушку" в 2019 году, чтобы быть модным?

Очень вряд ли. В 2019 году производители только попробуют новый форм-фактор. Прозондируют, так сказать, рынок. А это значит, что все "раскладушки" 2019 года будут неказистыми и очень дорогими. Вторая причина, по которой вы не станете модным с "раскладушкой" в 2019 году, — это Apple. Как бы сильно некоторые из вас ни ненавидели эту компанию, отрицать того, что именно она диктует правила на рынке, нельзя.

Именно после выхода iPhone 7 производители Android-девайсов начали массово отказываться от 3,5-миллиметровых разъёмов для наушников. Именно после iPhone X остальные начали делать вырезы в экранах. И плевать, что до Apple от 3,5 мм отказалась, например, LeEco. Также рынку было всё равно на то, что до iPhone X "чёлка" в дисплее была у Essential Phone.

Планирует ли Apple делать iPhone с гибким дисплеем? Да. Во всяком случае, есть патенты, описывающие похожие гаджеты. Причём первые датированы ещё 2014 годом. Также есть прогнозы от аналитиков с Wall Street. Так, например, представитель инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch утверждает , что Apple уже ведёт переговоры с поставщиками гнущихся дисплеев. Выход складного iPhone аналитики предсказывают в 2020 году.

А зачем вообще нужны новые "раскладушки"?

Самый очевидный ответ — мы получим ещё больший дисплей в более компактном корпусе. Для чего? Хотя бы для более комфортного просмотра видео в высоком разрешении. Считается, что с приходом сетей 5G, которые позволят скачивать видеоролики в 4К за секунды, потребность в большей диагонали экрана станет актуальной. Вторая причина — более широкий, по сравнению с традиционным форм-фактором, функционал. Та же Huawei, например, очень нескромно намекает на то, что смартфоны с большими гибкими дисплеями сведут потребность людей в ноутбуках к минимуму. "Почему вы всё ещё пользуетесь компьютерами? Возможно, потому, что дисплей смартфона для вас слишком мал. Мы это изменим", — заявил исполнительный директор Huawei Ричард Ю в разговоре об их девайсе будущего. И ведь правда. Комфортная работа в двухоконном режиме заметно бы увеличила полезность смартфона как рабочего инструмента. Третья причина — селфи станет ещё лучше. Да, банально, но это факт. Новый форм-фактор позволит обойтись одним комплектом камер. Так, если разложить смартфон на 180 градусов, камеры будут выполнять роль фронталки, если на 360 градусов — основной.

Стоит заметить, не все производители настолько оптимистичны, как Huawei. Samsung, похоже, ещё не до конца решила, чем же Galaxy F будет лучше остальных смартфонов. Дон-Джин Кох, выступая на IFA, говорил, что они всё ещё думают над тем, что принципиально нового складной смартфон может дать пользователю. "Но даже в разложенном виде — чем раскладушка лучше планшета? Если никакого отличия нет, зачем потребителям это покупать?" — задался он вопросами и не дал на них ответа. Возможно, на следующей неделе Samsung всё объяснит.

Однако и без их выхолощенных речей понятно, что у девайсов нового поколения будут и минусы. Например, сам факт того, что смартфон придётся каждый раз раскрывать и закрывать, делает его неудобнее нынешних устройств. Также подобные устройства наверняка будут тяжёлыми и толстыми. А ещё очень дорогими. В первую очередь — из-за увеличившихся и инновационных дисплеев. Дисплеи, напомним, зачастую являются самыми дорогостоящими частями смартфонов. Согласно слухам, Galaxy F будет стоить около 2000 долларов.

В общем, пока можно сделать только один вывод. Складные смартфоны с гибкими дисплеями первое время будут покупать только те, кому нужен именно большой дисплей в компактном корпусе. Нужен настолько, что они готовы будут мириться с вышеперечисленными негативными факторами.