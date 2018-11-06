Фейковый аккаунт Илона Маска украл 150 000 долларов

Классическая история — проходимцы из "Твиттера" замаскировались под видом Илона Маска.

Мошенники взломали аккаунт в "Твиттере" подтверждённого пользователя и вымогали криптовалюту у подписчиков под видом Илона Маска, передаёт QZ.

На проблему обратили внимание 5 ноября. Неизвестные получили доступ к аккаунту Pantheon Books, насчитывающего более 70 тысяч подписчиков и имеющего подтверждённый профиль (синюю галочку). Злоумышленники переименовали аккаунт в "Твиттере" под Илона Маска, также поставив его аватарку.

Под видом американского предпринимателя мошенники заявили, что раздают 1000 биткоинов, и предложили увеличить капитал любому желающему. Для этого нужно было перечислить им сумму от 0,1 до 2 биткоинов. Естественно, никакой раздачи биткоинов не было: в результате аферы жулики собрали около 150 000 долларов с 326 человек.

Злоумышленники не в первый раз собирают с наивных пользователей "Твиттера" криптовалюту под видом Илона Маска. По этой причине сервис даже запретил называть свой аккаунт именем американского предпринимателя и главы Tesla.