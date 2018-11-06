Chrome будет блокировать сайты за рекламу

Google взялась за чистоту сайтов в интернете. Особо жадные администраторы сайтов могут остаться без заработка с рекламы.

Новая версия браузера Google Chrome будет блокировать всю рекламу на сайте за навязчивые баннеры, передаёт The Verge.

В следующей версии браузера Chrome 71 появится функция блокировки всех рекламных объявлений на сайте. Таким образом программа будет бороться с навязчивой и агрессивной рекламой. К ней относятся: всплывающие баннеры, редиректы на подозрительные сайты, открытие рекламы в новом окне и прочие сомнительные маркетинговые ходы.

Владелец сайта получит предупреждение и будет вынужден в течение 30 дней привести свой ресурс в порядок. Если требования Google не будут выполнены, браузер закроет рекламу данного сайта от глаз всех своих пользователей. Браузер Chrome 71 будет выпущен до конца года.