Инсайдеры: Люди калечатся на заводах Tesla, но Илон Маск молчит

Чтобы не нарваться на санкции от местных властей, заводы Tesla занижают количество травм на производстве.

Эксперты сообщают, что на заводах Tesla умышленно занижают количество травм ради хорошей статистики, передаёт Reveal.

Судя по отчёту бывшего медработника с завода Tesla Анны Уотсон, в компании умышленно не фиксируют травматические случаи на производстве. По её словам, там стараются не фиксировать в официальных отчётах мелкие инциденты, в которых по протоколу обязаны оказать медицинскую помощь. Как правило, случаи с повреждёнными спинами, ногами или руками работников скрываются.

По словам Уотсон, компания обязана оказывать первую помощь на месте и информировать врачей. Однако вместо госпитализации менеджеры Tesla вызывают такси и отправляют травмированных сотрудников полечиться дома. В отчёт попадают лишь случаи серьёзного травматизма вроде переломов или опасных для здоровья ушибов.

Ранее сообщалось, что Управление по охране труда и здоровья в Калифорнии открыло дело в отношении завода Tesla во Фримонте. На производстве третий раз за месяц произошло серьёзное нарушение протоколов безопасности, из-за чего работнику цеха сборки оторвало палец.