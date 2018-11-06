Инсайдеры: Люди калечатся на заводах Tesla, но Илон Маск молчит

Эксперты сообщают, что на заводах Tesla умышленно занижают количество травм ради хорошей статистики, передаёт Reveal.
Судя по отчёту бывшего медработника с завода Tesla Анны Уотсон, в компании умышленно не фиксируют травматические случаи на производстве. По её словам, там стараются не фиксировать в официальных отчётах мелкие инциденты, в которых по протоколу обязаны оказать медицинскую помощь. Как правило, случаи с повреждёнными спинами, ногами или руками работников скрываются.
По словам Уотсон, компания обязана оказывать первую помощь на месте и информировать врачей. Однако вместо госпитализации менеджеры Tesla вызывают такси и отправляют травмированных сотрудников полечиться дома. В отчёт попадают лишь случаи серьёзного травматизма вроде переломов или опасных для здоровья ушибов.
Ранее сообщалось, что Управление по охране труда и здоровья в Калифорнии открыло дело в отношении завода Tesla во Фримонте. На производстве третий раз за месяц произошло серьёзное нарушение протоколов безопасности, из-за чего работнику цеха сборки оторвало палец.
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