Facebook придумал новый способ слежки за пользователями

Соцсеть может заставить смартфоны с приложением "Фейсбук" следить за пользователями.

В Сети нашли патент "Фейсбука", в котором описан необычный метод поиска друзей. Для его функционирования компания будет использовать датчики NFC и Bluetooth, расположенные в смартфоне, передаёт Mirror.

Патент был зарегистрирован в 2016 году, но засветился в Интернете только сегодня. Согласно документации, мобильное приложение "Фейсбук" будет использовать Bluetooth и NFC ("коммуникация ближнего поля"), чтобы "подружить" пользователей между собой. Судя по описанию технологии, незнакомые юзеры не будут знать, что соцсеть хочет их познакомить.

Например, с помощью соединения между двумя смартфонами "Фейсбук" проанализирует их пользователей на предмет связи. Если владельцы девайсов довольно часто встречаются, но не являются друзьями в "Фейсбуке", то соцсеть предложит одному из них начать общение. Алгоритм может познакомить друг с другом частых посетителей одного и того же клуба, сотрудников на работе или даже людей, ожидающих автобус на одной остановке.

По мнению экспертов, такая технология выглядит пугающе и ещё нельзя точно сказать, правомерно ли её использование. К счастью, она может быть никогда не внедрена в соцсеть, так как большую часть патентов компании регистрируют, чтобы в будущем пресекать использование технологий конкурентами.