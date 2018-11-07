Как защитить себя от Facebook? Пять простых правил

Если соцсеть дружески подглядывает за вами из-за любого угла, нужно задуматься — а нужен ли такой друг?

Праведные регуляторы США, Великобритании и других стран гонят Марка Цукерберга и в хвост, и в гриву, а соцсети всё нипочём. Например, недавно стало известно, что теоретически Facebook может насильно знакомить пользователей с помощью их же смартфонов, просто зафиксировав их появление в одном кафе, клубе, на автобусной остановке.

Звучит ужасно, но часто вмешательство в личную жизнь пользователя происходит из-за несоблюдения элементарных правил цифровой гигиены и сохранения приватности. Рассказываем по пунктам, как снизить интерес Facebook к собственной персоне и не сойти с ума от паранойи.

Удалить приложение Facebook

С помощью мобильной версии соцсеть окончательно развязала руки шпионским алгоритмам. Зайдите в настройки приложения — и вы удивитесь, увидев, что программа имеет право фиксировать вашу геолокацию, подслушивать через микрофон и даже листать личные фотографии.

Благодаря приложению и GPS алгоритмы платформы получают драгоценную информацию, которая недоступна с десктопа, — данные о передвижениях пользователя. Впаривать рекламу с билетами на транспорт и концерты, рассказывать о ресторанах и кафе неподалёку стало ещё проще. Практически Pokemon GO, только в случае Facebook мы получаем не забавных карманных монстров, а точечную бомбардировку рекламными баннерами.

Отвязать аккаунт от сервисов

Взаимодействие с сайтами и сервисами в Facebook осуществляется через приложения. Например, вы зарегистрировались в Tinder и разрешили программе читать ваш профиль. А потом забыли. Мало кто знает, но многомиллионный слив данных, за который соцсеть справедливо поносят, как раз произошёл через приложение Cambridge Analytica. Прямо сейчас зайдите в настройки Facebook и отключите лишние сервисы — все игры, заброшенные соцсети и тесты, определяющие биологический возраст.

Перестать ставить лайки и комментировать

Очевидно, что оценивая публикации друзей и вступая в полемику на площадке, мы посвящаем соцсеть в наши интересы и, возможно, тайны. Лайк — главный двигатель Facebook, без которого представить любую соцсеть в 2010-х годах крайне сложно. Соцсети тоже непросто: как рекомендовать подписки, друзей и рекламу, если пользователь сосредоточенно и эгоистично листает ленту?

Запретить соцсети шпионить на других сайтах

Львиную долю дохода Facebook приносит реклама, которую компания показывает своим клиентам. Чем больше информации о нас известно Facebook, тем точнее и релевантнее будут рекламные баннеры. Неудивительно, что рекламный спрут работает не только внутри соцсети, но и за её пределами. Компания с нашего молчаливого согласия разрешила себе изучать поисковые запросы и факты посещения других сайтов. Естественно, соцсеть нужно лишить этого приятного бонуса, запретив в настройках подглядывать на чужой территории.

Отказаться от WhatsApp и Instagram

Половина американцев, например, и не подозревают, что любимый ими мессенджер находится под крылом Марка Цукерберга. Поэтому миграция из Facebook в WhatsApp или Instagram с целью защиты своей приватности выглядит крайне странно. Справедливости ради, чем меньше присутствие пользователя в фейсбучных филиалах, тем сложнее алгоритмам накручивать на него релевантную рекламу. Поэтому бедного юзера гоняют из одного сервиса в другой: в одном изучают его предпочтения, в другом — фотографии, в третьем — переписку.

Ещё Цукерберг со товарищи крайне не любят упоминать о так называемом теневом профиле — скрытом досье на пользователя, где с хладнокровием Берии на юзера собирается подробная информация. Туда как раз стекаются все посты, фотографии, предпочтения, лайки, архив посещаемых сайтов и даже удалённый контент. Логично, что с подключением WhatsApp и Instagram виртуальная папочка становится только жирнее.

На благо Facebook, во вред пользователю. Оно вам надо?