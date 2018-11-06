Елена Летучая запустила во "ВКонтакте" шоу "Летучий надзор"

Известная по программе "Ревизорро" смелая ведущая поможет не потеряться в магазинах, распознать фальсификат и защититься от обмана в сфере услуг.

Телеведущая Елена Летучая запустила на платформе "ВКонтакте" шоу "Летучий надзор". В его рамках она будет рассказывать, как защититься от некачественной продукции в магазинах и уловок маркетологов.

Шоу "Летучий надзор" расскажет, как правильно выбирать продукты в магазинах, бороться с фальсификатом, распознавать ложь в рекламе. Выпуски будут публиковаться в официальном сообществе еженедельно, каждый вторник. Премьера шоу состоялась сегодня, дебютный выпуск уже доступен для просмотра. На платформе соцсети выйдет девять серий проекта, каждая длительностью 30 минут.

"Для меня важно запустить проект в Интернете, потому что только здесь можно действовать без жёстких ограничений телеканалов и мгновенно получать обратную связь аудитории. Можно сказать, что здесь я делаю, что хочу", — заявила Елена Летучая. "Здесь Елена легко найдёт своего зрителя — уже симпатизирующего предыдущим проектам и готового к максимально честному подходу", — заметил креативный продюсер соцсети "ВКонтакте" Евгений Терских.