Количество платных подписчиков Tinder превысило 4 миллиона

Также приложение для знакомств по итогам года принесёт в два раза больше чистой прибыли, чем в прошлом году.

Число пользователей Tinder с платной подпиской достигло 4,1 миллиона в третьем квартале 2018 года. Об этом сообщает TechCrunch.

Этот показатель увеличился в сравнении с предыдущим финансовым кварталом. Тогда насчитывалось 3,8 миллиона пользователей приложения для знакомств с платной подпиской.

Компания ожидает чистой прибыли в $800 миллионов по итогам 2018 года. По её прогнозам, этот показатель должен увеличиться вдвое по сравнению с предыдущим годом ($400 миллионов). Напомним, премиум-подписка Tinder снимает ограничение по количеству лайков в приложении.