Искусственный интеллект распознает болезнь Альцгеймера на ранних стадиях

Нейросети проанализируют работу головного мозга и распознают минимальные нарушения метаболизма.

Учёные из Калифорнии, США, нашли способ диагностировать болезнь Альцгеймера с помощью искусственного интеллекта. Исследование опубликовано в журнале Radiology.

Нейросети анализируют метаболизм мозга. При болезни Альцгеймера скорость обмена веществ в определённых участках нервной ткани замедляется. Искусственный интеллект научился обнаруживать эти изменения.

Важно, что он отслеживает минимальные нарушения в работе мозга и способен обнаружить деменцию на ранних стадиях. Сообщается, что с помощью искусственного интеллекта можно распознать симптомы заболевания на шесть лет раньше, чем при помощи томографии. Это значительно увеличит эффективность лечения. Так, врачи получат возможность максимально замедлять или вообще останавливать процесс развития деменции.

Нейросети активно развивают в области медицины. Ранее искусственный интеллект BioMind, разработанный в одной из пекинских больниц, опередил опытных медиков в определении опухоли мозга. Нейросеть справилась со своей задачей и быстрее, и качественнее.