Мобильным приложением Netflix можно будет управлять с помощью глаз

С таким способом управления пользователь может выбрать сериал, сезон и серию с помощью движения зрачков.

Netflix представила способ управления iOS-приложением с помощью глаз Eye Nav, передаёт CNET.

Такая функция работает с помощью Face ID и ARKit. Система распознаёт движение глаз и выполняет соответствующие команды. Пользователь может выбрать сериал, сезон и серию с помощью движения зрачков.

Дата появления такой системы управления не сообщается. Отметим, что для её работы необходима камера True Depth, которой оснащены iPhone двух последних поколений и iPad Pro 2018 для Face ID.

Netflix отметила, что такая технология упростит пользование приложением людям с нарушением двигательного аппарата. Разработчики способа навигации с помощью глаз надеются, что такая возможность станет мейнстримом в ближайшие годы. Подобная функция испытывалась в приложении интернет-магазина eBay.