Facebook даст 10 минут на удаление отправленного сообщения

Но действовать пользователи фирменного мессенджера должны будут очень расторопно.

В мессенджере Facebook в скором времени появится функция удаления отправленных сообщений. Пользователь получит 10 минут, чтобы это сделать, передаёт Slashgear.

По сообщению инсайдеров, пользователи Facebook Messenger смогут удалить любое сообщение из чата в течение 10 минут с момента отправления. Таким образом, адресат даже не будет знать о факте отправки, если пользователь успеет стереть сообщение за этот временной промежуток. Судя по всему, функция будет доступна в ближайшее время.

Подобная возможность уже есть во многих мессенджерах и соцсетях. Например, в родственном Facebook Messenger WhatsApp на удаление отправленного сообщения даётся целый час.