Найден способ оценить соблюдение ПДД владельцами электросамокатов

Перемещение и места парковки устройств покажет дополненная реальность. В случае нарушения правил дорожного движения силуэт самоката загорится красным светом.

Компания Fantasmo представила способ отслеживания местоположения электросамоката с помощью дополненной реальности. Об этом сообщает TechCrunch.

Данные о том, где самокат ездил и был припаркован, соберёт камера, прикреплённая к нему. Система покажет, нарушал ли владелец правила дорожного движения. С помощью дополненной реальности она покажет, когда самокат проехал по запрещённой территории или был оставлен в неположенном месте.

Пользователи, нарушившие правила, будут оштрафованы. Система штрафов ещё не разработана. Сообщается, что несколько производителей электросамокатов уже заинтересованы в технологии. Напомним, такие устройства пользуются популярностью в США.