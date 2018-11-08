Миллионер построит город-утопию на блокчейне, чтобы уничтожить капитализм

По словам бизнесмена, жители этого населённого пункта не будут зависеть от крупных компаний.

Криптовалютный миллионер Джеффри Бернс хочет построить город-утопию на блокчейне в штате Невада (США). Об этом сообщает New York Times.

Генеральный директор компании Blockchains LLC приобрёл земельный участок в пустыне Невада площадью в 67 тысяч акров. На нём он планирует построить полноценный децентрализованный город со школами и производственными предприятиями.

По словам бизнесмена, это будет населённый пункт с децентрализованной инфраструктурой, не зависящий от внешнего капиталистического мира. За его пределами информация о жителях будет недоступна, повлиять на его развитие также невозможно.

Цель проекта — показать, как новейшие технологии могут повлиять на развитие бизнеса и взаимодействие между людьми. С помощью блокчейна люди смогут сами контролировать свои данные и не зависеть от крупных компаний.

Строительство города начнётся в начале 2019 года. Ранее Бернс рассказал о своих планах насчёт децентрализованного города на презентации Blockchains LLC в Праге (Чехия).