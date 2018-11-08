Google сообщит сотрудникам о случаях домогательств в компании

Компания отреагировала на недовольство персонала, устроившего забастовку. Теперь она гораздо серьёзнее будет относиться к случаям харрасмента.

Google изменила правила, касающиеся харрасмента внутри компании. Ключевые изменения обозначил генеральный директор Сундар Пичаи в блоге организации.

Изменения коснулись прав потерпевших и разглашения дел. В первую очередь топ-менеджер пообещал, что компания станет прозрачнее для сотрудников. Она не будет скрывать от них дела о домогательствах и сообщит им об исходе дела в случае выявления харрасмента.

Другое важное изменение — расследование дел о харрасменте внутри компании будет вести арбитражный суд. Так, эксперты будут непредвзяты, а у обеих сторон будут равные силы. Ранее сотрудники жаловались, что отдел кадров защищает компанию и не стоит на стороне персонала.

1 ноября в 11 утра по местному времени сотрудники Google по всему миру устроили забастовку из-за участившихся случаев домогательств внутри компании. Персонал оказался недоволен, что руководство не решает проблемы, оставляет дела в тайне от работников, а обвинённые топ-менеджеры покидают организацию по собственному желанию, но не с позором.