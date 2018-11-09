Новый Google Chrome защитит от мошенников в Интернете

Браузер предупредит пользователя об угрозе оформления платной подписки на номер телефона при регистрации на подозрительном ресурсе.

Google Chrome предупредит пользователя, если сайт попытается тайно оформить платную подписку по номеру телефона. Об этом сообщает Engadget.

В версии браузера Chrome 71 при заходе на подобный сайт высветится предупреждение, что при указании номера пользователю может быть подключена платная подписка. Чтобы оно не высвечивалось, ресурсы обяжут указывать все платные услуги.

Такое нововведение распространится на сайты, которые обязуют посетителей указывать номер телефона перед просмотром контента. Отмечается, что ежемесячно миллионы людей оформляют платные подписки, сами того не зная.

Chrome 71 станет доступен в декабре. Google уведомит администраторов сайтов, которые не соответствуют новым стандартам.