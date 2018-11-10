Производитель оптических систем купит поставщика Face ID для iPhone

II-VI Incorporated планирует приобрести компанию-поставщика Face ID для iPhone Finisar. Об этом сообщает Bloomberg.
Компания хочет выйти на новые рынки. С Finisar она сможет производить технологии для работы в Сети 5G или сенсоры для беспилотных автомобилей.
Сумма сделки составит $3,2 миллиарда. Напомним, Apple в 2017 году инвестировала в Finisar $390 миллионов после заключения договора о поставке сканеров для распознавания лица.
II-VI Incorporated занимается производством оптических систем. Finisar известна поставкой сканеров лица для iPhone двух последних поколений и датчиков приближения для беспроводных наушников Apple AirPods.
- Популярные
- По времени