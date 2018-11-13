Android никогда не догонит iOS. Apple заботится о пользователях, а Google — нет

Ещё три-четыре года назад под любым текстом о смартфонах можно было встретить жесточайшую дискуссию о том, какая же мобильная система лучше — iOS или Android. Теперь эти споры в прошлом: уже понятно, что Google безнадёжно отстала от Apple. Причём в самом главном — во внимании к покупателям.

2013 год, сентябрь. Apple представляет iPhone 5s — четырёхдюймовый флагман со сканером отпечатка пальца. Android-конкуренты хохочут: им кажется, что такая диагональ уже не в тренде, и любому девайсу нужен как минимум 5-дюймовый дисплей. Но проходит буквально пара месяцев — и все производители начинают штамповать гаджеты с тем самым дактилоскопическим сенсором. Разговоры о диагоналях в прошлом: все признали, что 5s — безусловный хит.

2018 год, сентябрь. Владельцы актуальных продуктов Apple получают обновления прошивки. В список тех, до кого долетит iOS 12, попали и обладатели iPhone 5s — аппарата, который фанаты Android считали устаревшим ещё пять лет назад. Самое удивительное, что свежая ОС не притормозила и не уничтожила 5s — напротив, хозяева отмечают, что пользоваться девайсом стало только приятнее.

В этом небольшом сюжете — вся разница между iOS и Android.

Политика Google очень простая: местные боссы топят за свободу. Они считают, что у каждого производителя может быть своя фирменная оболочка, каждый может предустанавливать собственные (зачастую ненужные) приложения и каждый может плевать на регулярность обновлений с Шанхайской башни. В результате эта вседозволенность породила анархию, от которой страдают пользователи.

Дело в том, что смартфоны на Android крайне быстро устаревают и приходят в негодность. Вернёмся в тот же 2013-й, когда был представлен 5s. Флагманом Apple пользуются до сих пор, а вот Galaxy S4, Sony Xperia Z и даже Nexus 5 сейчас кажутся динозаврами. Спустя пару лет после релиза (при благоприятном раскладе) гуглофоны неминуемо начинают подлагивать, но тут-то и выясняется: обновлений больше нет, поддержка гаджета прекращена, извините. В итоге человек вынужден идти и покупать новый Android-телефон на очередные год или два.

Apple поступает иначе. Она изначально выпускает флагманы с огромным запасом мощности, а затем подпитывает их апдейтами на протяжении четырёх-пяти лет. Соответственно, жизненный цикл хрестоматийного 5s составит аж шесть лет — больше двух тысяч дней (2013–2019). И получается, что злобная и жадная Apple на самом деле творит добро: она предлагает один раз заплатить приличную сумму, а потом годами наслаждаться радикальными обновлениями. Ведь всем известно: каждый сентябрь в iOS появляются всё новые и новые фишки. Та же iOS 7, с которой дебютировал 5s, похожа на iOS 12 только некоторыми иконками. Всё остальное полностью перепридумано.

Выходит, что поклонник Apple может обновить смартфон, не меняя его, а поклонник Android вынужден менять телефон, чтобы избавиться от древней ОС и глюков. Конечно, ещё можно ставить прошивки вручную, но это гик-вариант, а мы говорим о комфорте. Воздушные апдейты для Android-девайсов прилетают чудовищно редко. К тому же они далеко не такие насыщенные, как у Apple: сейчас Google вообще почти не трогает оболочку, предпочитая обновлять встроенные приложения.

Кризис Android уже в терминальной стадии. Да, это с отрывом самая популярная мобильная ОС на планете и её статусу ничего не угрожает. Но причина такой востребованности исключительно экономическая: людям психологически проще каждый год платить по 200 долларов за очередной бюджетник Xiaomi или Samsung, чем сразу отстегнуть 600–800 долларов за iPhone и ходить с ним до пяти лет.

По сути, сравниваются середняк, который очень быстро начинает глючить, с флагманом, который из года в год становится только круче и получает новые функции. Но Android всегда будет популярнее, потому что далеко не всем дано понять выгоду инвестиций в iOS. Гораздо проще изучить технические характеристики, посмотреть на ценник, сказать: "О, да это в три раза дешевле вашего айфона!" и взять очередной Android на год-полтора.

Кстати, сама Google уже никогда и ничего не сможет сделать с обновлениями — каждый год распространение очередной версии Android идёт поистине улиточными темпами. Почему? Потому что многочисленным производителям нужно привязать свежую систему к фирменному лаунчеру, а это долго, муторно и невыгодно: проще выпустить новый смартфон и подзаработать. Настаивать на использовании чистого Android Google тоже не в силах — это противоречит философии компании, которая всегда была за открытость и свободу.

Вот и получается, что в целом iOS прогрессирует гораздо быстрее, чем Android. Конечно, для "зелёного робота" есть продвинутые кастомные прошивки, но ими пользуются исключительно фанатики, которые исчисляются в лучшем случае десятками тысяч человек. А у Apple всё просто: дождался сентября, нажал две кнопки, обновился, и вот твой iPhone ускорился, а в системе появилась куча новых фишек. Красота!

Так что всем, кто сейчас выбирает новый смартфон, стоит задуматься над целесообразностью покупки Android-аппарата. С точки зрения функциональности, обе системы уже на одинаково высоком уровне, но, согласитесь, приятнее брать тот гаджет, который рассчитан на пять лет эксплуатации, а не тот, который будут поддерживать в приличном состоянии максимум два года.