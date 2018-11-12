В России создадут реестр пиратских ссылок

С помощью реестра поисковики и другие интернет-компании будут оперативно блокировать пиратов.

Глава "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко рассказал, что в течение трёх месяцев будет создана база со ссылками на пиратский контент, передаёт "Коммерсант".

— Я знаю, что вовсю работают те, кто создают эту платформу, и начинается уже предварительное заполнение базы данных сайтов, — заявил Чернышенко в разговоре с прессой. Платформа будет заполнена в рамках меморандума правообладателей и поисковиков. Согласно договору с поисковиками, администраторы будут проверять этот реестр и блокировать находящиеся там ресурсы.

Напомним, что подписание антипиратского меморандума состоялось 1 ноября. Со стороны интернет-компаний договор подписали "Яндекс", Mail.ru, Rambler, а также "Кинопоиск".