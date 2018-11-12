День холостяка принёс Alibaba Group $30,8 млрд

Чаще всего пользователи со всего мира покупали технику Apple и Dyson и одежду Gap и Nike.

Alibaba Group, владеющая маркетплейсом AliExpress, в день распродажи заработала 30,8 млрд долларов. Отмечается, что компания заработала на 27% больше, чем в прошлом году, передаёт Business Wire.

За сутки с момента старта распродажи ко Дню холостяка ретейлер продал товары на сумму 30,8 млрд долларов. В прошлом году Alibaba Group наторговала на сумму 25,3 млрд долларов, что на 27% меньше. Согласно данным ретейлера, больше всего пользователи покупали технику и товары Apple, Dyson, Gap и Nike.

Заметим, что распродажа, посвящённая чёрной пятнице, в прошлом году в США принесла американским ретейлерам всего около 5 млрд долларов. Также отметим, что за первый час распродажи китайский ретейлер заработал более 10 млрд долларов.