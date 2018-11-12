Стало известно, как бесплатно ускорить мобильный интернет

Компания Cloudflare запустила мобильное приложение, которое позволяет улучшить скорость интернет-соединения, передаёт Android Central.
Это стало возможно благодаря взаимодействию с DNS — таблицами с адресами и доменными именами. Приложение настраивает на смартфоне VPN-сервис, который оптимизирует и ускоряет доступ к интернет-сайтам. Также программа организовывает безопасное шифрование на смартфоне пользователя.
Приложение называется 1.1.1.1: Faster Internet и доступно для смартфонов на iOS и Android. Программа бесплатна и работает на территории Российской Федерации.
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