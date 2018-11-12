В Twitter появится самая ожидаемая функция

Создатель сервиса прислушался к мнению пользователей, известных персон и крупных брендов.

Руководитель "Твиттера" Джек Дорси анонсировал функцию редактирования твитов, сообщает The Next Web.

Об этом Дорси рассказал на конференции в Нью-Дели. "Многие наши пользователи хотят кнопку редактирования твитов, чтобы исправить опечатку, которую они сделали", — заметил глава компании. Мужчина добавил, что сервис позволит редактировать твиты ограниченное количество времени. Это будет сделано для того, чтобы известные пользователи и лидеры мнений не смогли в будущем отказаться от своих заявлений.

Функция редактирования твитов является одной из самых ожидаемых среди пользователей сервиса микроблогов. Последний раз Дорси говорил о возможности введения данной функции в 2016 году, но дальше слов дело не зашло.