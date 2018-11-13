Apple запатентовала дырявый iPhone

В специальном отверстии будет спрятана камера, которая не будет заметна пользователю.

Apple запатентовала смартфон, имеющий отверстие в дисплее. Тем самым компания сможет установить фронтальную камеру и отказаться от "моноброви", передаёт PhoneArena.

Согласно информации на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США, заявка была подана ещё в июне, но патент зарегистрировали только на днях. В будущих айфонах может появиться отверстие в дисплее, которое не будет заметно во время отображения контента. В нём будет спрятана фронтальная камера.

Патент Apple далеко не уникален. Например, функциональное отверстие в экране смартфона не так давно запатентовала Samsung. По мнению некоторых экспертов, такой дизайн может быть востребован на рынке смартфонов в 2019 году.