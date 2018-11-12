Учёные: Смартфоны наносят огромный вред экологии

Экологи посоветовали покупать смартфоны реже — не столько из-за экономии, сколько по причине заботы о природе.

Специалисты канадского Университета Макмастерa пришли к выводу, что вредные выбросы при производстве смартфонов серьёзно вырастут в ближайшие 20 лет. Исследование опубликовано в издании Journal of Cleaner Production.

По словам экспертов, на данный момент на производство смартфонов приходится около 1% от всего объёма выбросов углекислого газа в атмосферу. Согласно подсчётам, уже к 2040 году этот показатель вырастет до 14%. Причиной этого является "грязное" производство девайсов и относительно небольшой жизненный срок смартфона.

Учёные заметили, что от 85% до 95% опасных выбросов в атмосферу от одного смартфона происходит во время его производства. Тем самым специалисты советуют сознательнее относиться к экологии и как можно реже менять смартфоны.