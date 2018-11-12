Главный дизайнер Apple создал обручальное кольцо за 17 миллионов рублей

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Главный дизайнер Apple создал обручальное кольцо за 17 миллионов рублей

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Фото © Flickr/Elite Limo

Часть прибыли от продажи ювелирного изделия будет направлена в фонд по борьбе с ВИЧ.

Главный дизайнер Apple Джонни Айв создал дизайн обручального кольца. Ювелирное изделие будет стоить 250 тысяч долларов, или 17 миллионов рублей.

<p>Фото © 2018 Sotheby&#39;s</p>

Айв создал его вместе с другим дизайнером Apple Марком Ньюсоном. Изделие разработано в поддержку фонда (RED), который борется с ВИЧ. Это значит, что часть прибыли пойдёт на благотворительность.

Айв занимается не только разработкой дизайна для продукции Apple. Топ-менеджер компании из Купертино также проектирует мебель для электроники вроде компьютерного стола (RED) Desk.

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