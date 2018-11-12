Профсоюз Великобритании обеспокоен чипированием людей работодателями

По их мнению, такие технологии доставляют неудобство персоналу. Это может нарушить неприкосновенность частной жизни.

Британский конгресс тред-юнионов Великобритании обеспокоился вживляемыми чипами в человеческую ладонь. Об этом сообщает The Guardian.

Крошечные микросхемы размещают между большим и указательным пальцами. С их помощью можно открыть дверь в дом, пройти через турникет в офис, завести машину или передать медицинские данные в больнице.

Правоохранительные органы не одобряют чипирование сотрудников компаниями. По их мнению, такие технологии доставляют неудобство персоналу. Это может нарушить неприкосновенность частной жизни. При установке такой микросхемы работодатель получает полный контроль над сотрудником.