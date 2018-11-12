Устройством можно управлять также с помощью других девайсов этой китайской компании.

Xiaomi представила умную крышку для унитаза с голосовым управлением. Об этом сообщает GizChina.

Устройство создано совместно с Hangzhou Electronic Technology, которая отвечала за искусственный интеллект. В унитаз встроен ассистент Xiao Ai, который распознаёт голосовые команды владельца. Также он оповестит вас, если вы сидите более 30 минут, время можно настроить.

Умная крышка сможет выполнить и функцию биде. Её можно подключить к ряду других устройств, включая браслет Mi Band. Так, с помощью аксессуара можно настроить напор и температуру воды.

Цена устройства составляет 190 долларов. Это уже третья модель умной крышки для унитаза компании. Первая была представлена в прошлом году, позже вышла её бюджетная версия.