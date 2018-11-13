Хакеры придумали новый способ кражи денег из банкоматов

Специальный вирус даёт команду машинам выдавать злоумышленникам неограниченные суммы денег.

Эксперты компании Symantec обвинили хакеров из группировки Lazarus в похищении десятков миллионов долларов из банкоматов. Кража средств осуществляется благодаря специальному трояну, сообщается в блоге компании.

По словам специалистов, преступники взломали сеть из банкоматов в 30 странах и заразили их вирусом Trojan.Fastcash. Данный вирус имитирует сигнал от банка, разрешающий снимать деньги, и выдаёт злоумышленникам наличные. По подсчётам экспертов, в результате кибератаки были похищены крупные суммы, порядка десятков миллионов долларов.

Хакеров из Lazarus обвиняют не только в краже денег из банкоматов. Ранее эксперты назвали злоумышленников причастными, например, к распространению вируса WannaCry и масштабной краже криптовалюты в Южной Корее.