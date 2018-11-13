Сервис такси Uber выявил 21 вид сексуальных домогательств

Список был создан с целью борьбы с таксистами, на которых пожаловались клиенты Uber.

Компания Uber представила список из 21 вида сексуальных домогательств. С помощью него сервис будет контролировать оскорбительное поведение своих сотрудников, передаёт QZ.

В списке перечислен 21 вид домогательств и харассмента, разделённых на две категории — половое извращение и сексуальное насилие. Например, к первой категории относятся оскорбительное наблюдение, флирт, неуместные комментарии о внешности клиента. Ко второй — прикосновение к различным частям тела, поцелуи и насильственный секс.

С помощью списка Uber будет классифицировать инциденты, произошедшие с клиентами такси. В последнее время сервис внимательнее относится к случаям сексуальных домогательств внутри компании. Летом Uber пообещал выплатить 1,9 млн долларов сотрудникам, которые рассказали о дискриминации.