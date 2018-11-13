Apple запретила ремонтировать компьютеры Mac самостоятельно

Американская компания заинтересована, чтобы пользователи её продуктов переплачивали за официальный сервис и ремонт устройств.

Специальный чип, находящийся в компьютерах Apple, будет блокировать устройство после кустарного ремонта. Тем самым купертиновцы намерены бороться с самостоятельным ремонтом девайсов, передаёт The Verge.

Об этом The Verge сообщили в компании. По словам представителей вендора, чип T2, размещённый в новых MacBook, iMac, Mac mini, может заблокировать устройство из-за использования нелицензионных компонентов. К ним относятся дисплей, материнская плата, датчик Touch ID, SSD-накопитель и другие элементы. Таким образом, если в компьютер Apple последних поколений поставить неоригинальную запчасть, девайс может перестать работать.

За это отвечает чип Т2, расположенный в свежих устройствах Apple. При запуске системы он проверяет целостность всех компонентов, сверяя их серийные номера с лицензионными. Из этого следует, что Apple крайне не рекомендует ремонтировать компьютеры Mac самостоятельно и пользоваться "серыми" запчастями.

По мнению экспертов, тем самым компания рискует нарваться на новый судебный иск. Напомним, что недавно в США внесли поправки в Закон об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA), который разрешает американцам самостоятельно ремонтировать свои устройства. Отметим, что Apple была в числе компаний, которые выступали категорически против либеральных поправок в закон.