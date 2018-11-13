Учёные рассказали, как правильно худеть

Американские специалисты фактически доказали "магическое" свойство весов во время похудения.

Американские учёные советуют худеющим чаще взвешиваться. По их словам, тем самым процесс сбрасывания лишнего веса идёт немного быстрее, передаёт Mirror.

В исследовании о пользе взвешивания приняли участие специалисты Университета Питтсбурга и Калифорнийского университета. Согласно его результатам, люди, которые чаще встают на весы, худеют быстрее. Так, обладатели весов за неделю сбросили примерно на 500 граммов больше или около 1,7% от своего веса, чем худеющие без весов.

Учёные объяснили, что встающий на весы несколько раз в неделю человек серьёзнее относится к миссии потери лишних килограммов. Также при взвешивании люди наглядно видят эффект диеты, что мотивирует отказаться от калорийных продуктов. В этом случае ещё и нормализуется пульс, давление и улучшается настроение. В исследовании приняли участие около 1000 взрослых человек, мечтающих похудеть.