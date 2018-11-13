Москвич купил новый iPhone за ванну с мелочью

Ванну с рублёвыми монетами покупатель притащил прямо в торговый зал и вручил продавцу.

Фанат Apple принёс в один из столичных салонов сотовой связи ванну, наполненную мелкими монетами. За эту сумму мужчина приобрёл последний iPhone, передаёт Ferra.

Как сообщил представитель торговой точки, мужчина принёс ванну с мелочью прямо с улицы. По его словам, он накопил порядка 100 000 рублей мелкими монетами, продавцу магазина пришлось вручную пересчитывать деньги.

Как оказалось, в ванне действительно находилось около 100 000 рублей, которые мужчина потратил на iPhone XS с 256 Гбайт памяти. Заметим, что стоимость данной модели в России составляет 100 990 рублей.