Москвич купил новый iPhone за ванну с мелочью

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Москвич купил новый iPhone за ванну с мелочью

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Фото © www.ferra.ru

Ванну с рублёвыми монетами покупатель притащил прямо в торговый зал и вручил продавцу.

Фанат Apple принёс в один из столичных салонов сотовой связи ванну, наполненную мелкими монетами. За эту сумму мужчина приобрёл последний iPhone, передаёт Ferra.

<p>Фото © <a href="https://www.ferra.ru/" target="_blank">www.ferra.ru</a></p>

Как сообщил представитель торговой точки, мужчина принёс ванну с мелочью прямо с улицы. По его словам, он накопил порядка 100 000 рублей мелкими монетами, продавцу магазина пришлось вручную пересчитывать деньги.

Как оказалось, в ванне действительно находилось около 100 000 рублей, которые мужчина потратил на iPhone XS с 256 Гбайт памяти. Заметим, что стоимость данной модели в России составляет 100 990 рублей.

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