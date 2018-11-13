В российских тюрьмах будут глушить сотовую связь

Специальная рабочая группа намерена решить технический вопрос со связью в тюрьмах в следующем году.

Минюст РФ намерен исключить возможность пользоваться телефонами на территории исправительных учреждений. Например, с помощью специальных глушилок, передаёт "Интерфакс".

По сообщению министерства, сейчас над технической стороной этого вопроса думает комиссия с участием представителей Минкомсвязи, Минобороны, МВД, Роскомнадзора, Россвязи, ФСО, ФСБ, Рособрнадзора и ФСИН. Целью рабочей группы является исключение возможности пользоваться мобильными телефонами на территории тюрем. Также Минюст заявил, что не ведёт работу по внесению соответствующих изменений в законодательство РФ.

Заметим, что заключённые тюрем, СИЗО и других пенитенциарных учреждений не имеют права пользоваться мобильными телефонами. Тем не менее телефоны и смартфоны попадают за решётку через передачки, благодаря некоторым сотрудникам исправительных учреждений и даже с помощью голубиной почты и дронов.