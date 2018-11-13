Подозреваемая в преступлении удалённо стёрла iPhone, изъятый копами

К сожалению для жительницы штата Нью-Йорк, копы оказались не такими тупыми, как их показывают в комедиях.

24-летнюю жительницу Скенектади (Нью-Йорк) Джуэль Грант будут судить за препятствие расследованию. Девушку подозревают в удалении улик, которые находились на её iPhone, передаёт местное издание Daily Gazette.

По версии следствия, девушка через онлайн-сервис заблокировала и удалила данные со своего айфона. В это время телефон находился на хранении у полицейских, которые хотели взломать его и достать доказательства преступления. Дело в том, что Джуэль подозревают ещё и в содействии криминалу — девушка якобы прятала пистолет своего знакомого, который тот использовал в преступных целях.

Сейчас Грант находится под подпиской о невыезде, за неё был уплачен залог в размере 10 000 долларов. Адвокат подозреваемой считает, что его клиентку стоит судить лишь за хранение оружия. По его словам, Джуэль Грант очень плохо разбирается в технике и не знала, как можно удалённо отформатировать айфон.